jaisalmer: एयरफोर्स ने दिखाई ‘ड्रोन ताकत’, दुश्मन के ड्रोन का भी होगा जवाब

मोहनगढ़. नहरी क्षेत्र में पानी चोरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। किसानों का आरोप है कि रात के समय ट्रैक्टर के पीछे मोटर लगाकर नहरों से अवैध रूप से पानी खींचा जा रहा है। इससे टेल क्षेत्र के किसानों तक पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं पहुंच पा रहा। पानी चोरी रोकने का प्रयास करने वाले किसानों से लाठी-डंडों से मारपीट की शिकायतें भी सामने आई हैं। किसानों का कहना है कि अवैध रूप से पानी उठाने से नहर का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, जिससे सिंचाई पानी की समस्या बढ़ रही है और उनमें नाराजगी है। नहर विभाग से शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों ने आरोप लगाया कि विभाग केवल विरोध करने पर कार्रवाई करता है, पर नियमित निगरानी के अभाव में चोरी दोबारा शुरू हो जाती है। किसानों ने प्रशासन व नहर विभाग से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने, पानी चोरी पर सख्त रोक लगाने और टेल तक निर्धारित मात्रा में सिंचाई पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आक्रोश बढ़ सकता है।