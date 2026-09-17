jaisalmer: बर्डिंग सर्वे में दिखे प्रवासी पक्षी, थार के रेगिस्तान में बढ़ी बर्डवॉचर्स की रुचि

लाठी (जैसलमेर). पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में मौसम में बदलाव के साथ प्रवासी पक्षियों की आवाजाही शुरू हो गई है। लाठी-धोलिया क्षेत्र में किए गए बर्डिंग सर्वे के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी दर्ज की गई। ऐसे में थार के रेगिस्तानी क्षेत्र की समृद्ध पक्षी विविधता और पारिस्थितिक महत्व भी सामने आया है। प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बर्डवॉचर्स की रुचि भी लगातार बढ़ रही है। सर्वे के दौरान यूरेशियन नाइटजार, साइक्स नाइटजार, रुफस-टेल्ड स्क्रब रॉबिन, रेड-टेल्ड श्राइक, रेड-बैक्ड श्राइक, मॉन्टेग्यू हैरियर और पैलिड हैरियर सहित कई प्रवासी पक्षी दिखाई दिए। रेगिस्तानी परिदृश्य में नाइटजार की मौजूदगी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं खुले घास एवं झाड़ीदार क्षेत्रों में श्राइक और स्क्रब रॉबिन जैसी प्रजातियां नजर आईं। आसमान में उड़ान भरते मॉन्टेग्यू हैरियर और पैलिड हैरियर ने भी पक्षी प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया।