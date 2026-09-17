jaisalmer: बस से उतरते समय बच्ची गिरी, हंगामा, पुलिस ने कराया मामला शांत

लाठी @ पत्रिका. वन्यजीव बहुल धोलिया क्षेत्र में आवारा श्वानों का आतंक वन्यजीवों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुवार को आवारा श्वानों के झुंड ने हिरणों के झुंड पर हमला कर दिया। इस हमले में एक हिरण की मौत हो गई, जबकि एक हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर गौरीशंकर पूनिया, वन्यजीव प्रेमी रामरख पेमाणी, गोविंद मांजू, शिवराज पूनिया, बबलू विश्नोई सहित अन्य वन्यजीव प्रेमी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल हिरण को सुरक्षित पकड़कर उपचार के लिए लाठी पशु चिकित्सालय पहुंचाया। घटना की जानकारी वन विभाग को भी दी गई। सूचना मिलने पर लाठी वन विभाग से वनपाल रामलाल विश्नोई और वनरक्षक हंसराज राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने घायल हिरण को अपने कब्जे में लेकर लाठी स्थित वन-विभाग के अस्थायी बचाव केंद्र में भर्ती कराया। यहां घायल हिरण की देखरेख एवं उपचार किया जा रहा है। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के पोकरण तहसील अध्यक्ष गोरीशंकर पूनिया ने बताया कि क्षेत्र में आवारा श्वानों के झुंड लगातार वन्यजीवों का पीछा कर रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। वन्यजीव प्रेमियों ने इन घटनाओं पर रोष जताते हुए वन विभाग से आवारा श्वानों पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा हिरणों सहित अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।