jaisalmer: सभापति चुनाव दो दिन दूर…भाजपा ने निर्वाचित पार्षदों की करवाई ‘मुंह दिखाई’

जैसलमेर. जैसलमेर नगरपरिषद के सभापति का चुनाव आगामी 21 सितम्बर को होने वाला है। 45 सदस्यों वाले बोर्ड में 25 सीटें जीत कर भाजपा स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुकी है। भाजपा के पास बहुमत होने के बावूजद 16 सीटें जीतने वाली कांग्रेस उलटफेर करने के दावे कर रही है। भाजपा के विजय डांगरा के सामने कांग्रेस ने पार्षद चुनाव में पराजित प्रत्याशी निर्मल पुरोहित सभापति चुनाव में खम ठोंक रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को भाजपा ने अज्ञात स्थान पर बाड़ेबंदी कर रखे गए अपने लगभग सभी पार्षदों का पार्टी नेताओं के साथ फोटो और वीडियो प्रसारित कर एकता का संदेश देने का प्रयास किया। भाजपा के प्रभारी भोपालसिंह और जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी भी इन पार्षदों के साथ उपस्थित नजर आ रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये फोटो व वीडियो जारी किए हैं। शहर के बाशिंदों ने चुनाव के बाद पहली बार अपने निर्वाचित पार्षदों का दीदार किया है। गौरतलब है कि गत 9 सितम्बर को मतदान सम्पन्न होने के बाद से भाजपा ने अपने सभी उम्मीदवारों को अज्ञातवास में शिफ्ट कर दिया था। 14 तारीख को आए परिणाम में जो पराजित हुए, उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया और विजयी पार्षद अब भी अज्ञातवास में ही रह रहे हैं।