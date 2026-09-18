jaisalmer: देर शाम जोधपुर से पहुंचे पदयात्री, पोकरण बना भक्तिमय नगरी

ये संघ शनिवार को सुबह लवां गांव से रवाना होंगे और 9 बजे बाद पोकरण में प्रवेश करेंगे। इस दौरान अबीर गुलाल की होली खेलते हुए बड़ी ध्वजाओं के साथ झंडा रैली निकाली जाएगी। यह रैली कस्बे में प्रवेश से पूर्व शुरू हो जाएगी। इसके बाद जोधपुर रोड, फलसूंड तिराहे, अस्पताल रोड होते हुए जयनारायण व्यास सर्किल पर रैली का समापन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी ध्वजाओं को आसमान में लहराया जाएगा। झंडा रैली के समापन के बाद राउमावि मैदान, जोधपुर रोड, अस्पताल रोड, नगरपालिका के आगे, उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे, रेलवे स्टेशन रोड, अंबेडकर सर्किल व रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर सैकड़ों पदयात्री पड़ाव डालेंगे। पड़ाव स्थलों पर दिनभर धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सत्संग व हरि-कीर्तन होंगे। रात में जागरण का आयोजन होगा। रविवार को दिन में मेहंदी, बहिन-भाई बनाने की रस्म के साथ बाबा रामदेव के विवाह की परंपरा निभाई जाएगी। सोमवार को तड़के चार बजे बाद सभी पदयात्री पोकरण से रवाना होंगे और रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे।