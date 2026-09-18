jaisalmer: खींचन मॉडल से खुलेगी लाठी में कुरजां संरक्षण और पर्यटन की राह

पक्षियों के लिए नियमित चुग्गा, स्वच्छ पानी, उपचार और सुरक्षा के साथ पर्यटकों के लिए दर्शक स्थल उपलब्ध हैं। विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की दिशा में भी काम हुआ है। इसके मुकाबले लाठी क्षेत्र के अधिकांश पड़ाव स्थलों पर ऐसी स्थायी व्यवस्थाएं नहीं हैं। खेतोलाई, लाठी, भादरिया, चाचा, धोलिया, डेलासर और लोहटा सहित कई गांवों के तालाब और खडीन कुरजां के पारंपरिक पड़ाव हैं। यहां खुले मैदान, जलस्रोत और कृषि क्षेत्र इन पक्षियों के प्रवास के लिए महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। कुरजां की मौजूदगी का संबंध केवल जैव विविधता से नहीं है। प्रवासी पक्षियों के बड़े झुंडों को देखने के लिए पक्षी प्रेमियों की आवाजाही भी बढ़ती है। तालाबों के किनारे विचरण और खुले आसमान में सामूहिक उड़ान क्षेत्र के प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाती है। सुविधाएं विकसित होने पर यह प्रवास प्रकृति आधारित पर्यटन से भी जुड़ सकता है।