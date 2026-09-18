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एशियन जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में ग्वालियर की वैदेही शिंदे उपविजेता

त्रिवेंद्रम टेनिस क्लब में आयोजित प्रतियोगिता में वैदेही ने पहले राउंड में बाय मिलने के बाद प्री-क्वार्टर फाइनल से लगातार तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें तमिलनाडु की इलायनिला के. के खिलाफ 0-6, 0-6 से हार का सामना करना पड़ा।
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ग्वालियर

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RAHUL GANGWAR

Sep 18, 2026

Tennis player Vaidehi Shinde

अंडर-16 में लगातार तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंचीं, पिछले सप्ताह भुवनेश्वर में डबल्स की भी रहीं रनरअप

ग्वालियर. ग्वालियर की युवा टेनिस खिलाड़ी वैदेही शिंदे ने एशियन जूनियर टेनिस चैंपियनशिप अंडर-16 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का खिताब हासिल किया। त्रिवेंद्रम टेनिस क्लब में आयोजित प्रतियोगिता में वैदेही ने पहले राउंड में बाय मिलने के बाद प्री-क्वार्टर फाइनल से लगातार तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें तमिलनाडु की इलायनिला के. के खिलाफ 0-6, 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। जीसीटीए के मुख्य कोच विकास पाण्डेय ने बताया कि प्रतियोगिता में वैदेही ने शुरुआत से ही बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। पहले राउंड में बाय मिलने के बाद उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र की धृतिका अभाणी को 6-4, 6-2 से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लगातार तीन मुकाबलों में जीत के बाद वैदेही से फाइनल में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी।

फाइनल में तमिलनाडु की खिलाड़ी से मुकाबला

क्वार्टर फाइनल में भी आसान जीत

क्वार्टर फाइनल में वैदेही का मुकाबला महाराष्ट्र की प्रिशा पाटिल से हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में वैदेही ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और लगातार बेहतर शॉट लगाते हुए 6-2, 6-4 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की।सेमीफाइनल में वैदेही के सामने कर्नाटक की भविष्या बुक्कापुरम थीं। इस मुकाबले में भी वैदेही ने आक्रामक खेल जारी रखा और प्रतिद्वंद्वी को ज्यादा अवसर नहीं दिए। उन्होंने 6-1, 6-1 से मुकाबला अपने नाम कर फाइनल में प्रवेश किया। लगातार तीन मुकाबलों में जीत के बाद वैदेही से फाइनल में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी।

फाइनल में तमिलनाडु की खिलाड़ी से मुकाबला

फाइनल में वैदेही का सामना तमिलनाडु की इलायनिला के. से हुआ। खिताबी मुकाबले में वैदेही अपनी लय कायम नहीं रख सकीं और उन्हें 0-6, 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें प्रतियोगिता में उपविजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। हालांकि, प्रतियोगिता के दौरान प्री-क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक का सफर तय करना उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। वैदेही ने अंडर-16 स्तर की इस प्रतियोगिता में ग्वालियर का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार मुकाबलों में जीत दर्ज की। विशेष रूप से क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में उनकी जीत ने उनके प्रदर्शन को मजबूती दी। तीन लगातार जीत के साथ फाइनल तक पहुंचने से उनके खेल में निरंतरता भी दिखाई दी।

एक सप्ताह में दूसरी बड़ी उपलब्धि

वैदेही के लिए पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स वर्ग में भी उपविजेता का स्थान हासिल किया था। लगातार दो प्रतियोगिताओं में फाइनल तक पहुंचने से वैदेही के प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई दी है। जीसीटीए सेक्रेटरी एवं विक्रम अवॉर्डी अनुराग ठाकुर ने वैदेही की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैदेही इसी तरह मेहनत और निरंतर अभ्यास के साथ आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी। कोच कोच विकास पांडेय, ओमवीर सिंह सहित जीसीटीए से जुड़े पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने भी वैदेही को शुभकामनाएं दीं।

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Updated on:

18 Sept 2026 10:13 pm

Published on:

18 Sept 2026 10:13 pm

Hindi News / Sports / एशियन जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में ग्वालियर की वैदेही शिंदे उपविजेता

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