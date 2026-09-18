एशियन जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में ग्वालियर की वैदेही शिंदे उपविजेता

ग्वालियर. ग्वालियर की युवा टेनिस खिलाड़ी वैदेही शिंदे ने एशियन जूनियर टेनिस चैंपियनशिप अंडर-16 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का खिताब हासिल किया। त्रिवेंद्रम टेनिस क्लब में आयोजित प्रतियोगिता में वैदेही ने पहले राउंड में बाय मिलने के बाद प्री-क्वार्टर फाइनल से लगातार तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें तमिलनाडु की इलायनिला के. के खिलाफ 0-6, 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। जीसीटीए के मुख्य कोच विकास पाण्डेय ने बताया कि प्रतियोगिता में वैदेही ने शुरुआत से ही बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। पहले राउंड में बाय मिलने के बाद उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र की धृतिका अभाणी को 6-4, 6-2 से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लगातार तीन मुकाबलों में जीत के बाद वैदेही से फाइनल में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी।