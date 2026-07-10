Rajasthan Accident: कार और पिकअप की टक्कर में गुजरात के युवक की मौत, दोस्तों के साथ रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे

हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने घायलों की कार से निकलने में मदद की और पुलिस के साथ एम्बुलेंस टीम को भी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एएसआई बस्ताराम पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण वाहनों की तेज रफ्तार बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय दोनों वाहनों की रफ्तार कितनी थी और टक्कर किस वजह से हुई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और साक्ष्य भी जुटा रही है।