Jaisalmer: 140 करोड़ से निखरा हेरिटेज जैसलमेर स्टेशन, यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

रामदेवरा कस्बे के रामसरोवर तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर तालाब में नाव संचालित करने वाले व्यक्ति ने पानी से युवक का शव बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही एएसआई दाईदान सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से मृतक युवक का एक बैग भी बरामद हुआ है, जिसमें एक मोबाइल फोन मिला है। पुलिस के अनुसार, मृतक के दाहिने हाथ पर एलके लिखा हुआ है, जबकि कंधे की बाजू पर सिंह का टैटू बना हुआ है। पहचान चिन्हों के आधार पर युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस मोबाइल फोन और अन्य उपलब्ध सुरागों के आधार पर मृतक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। युवक की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है।