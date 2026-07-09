Jaisalmer: फूड पॉइजनिंग परिवार के 4 सदस्य हुए बीमार, जवाहिर चिकित्सालय में किया गया उपचार

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग 10 से 23 जुलाई तक प्रदेशव्यापी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों का डिजिटल सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर समसामयिक अध्ययन के लिए है। ओबीसी आयोग राजस्थान के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से 51168 प्रगणक घर-घर जाकर ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े जुटाएंगे। आंकड़ों के आधार पर आयोग राज्य सरकार को वैज्ञानिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। सर्वेक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन निगरानी होगी। जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) को जिला समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयोग ने जिला कलेक्टरों, स्थानीय निकायों व संबंधित विभागों से सहयोग का अनुरोध किया है। आयोग ने ओबीसी परिवारों से सही जानकारी देने तथा राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों से भी रचनात्मक सहयोग की अपील की है।