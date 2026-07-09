Jaisalmer: हरियालो राजस्थान अभियान से जैसलमेर में हरियाली बढ़ाने पौध वितरण शुरू, जनसहभागिता बढ़ेगी

उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधे वितरित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पौधे को वृक्ष के रूप में विकसित करना है। जिले की नर्सरियों में मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल छायादार, फलदार और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के पर्याप्त पौधे उपलब्ध हैं। आमजन अपनी आवश्यकता के अनुसार निकटतम वन विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। नर्सरियों में दो फीट से लेकर दस फीट तक ऊंचाई वाले पौधे उपलब्ध हैं। इनमें कनेर, पीपल, बरगद, बोगनवेलिया, गुलमोहर, शीशम, सरेस, नीम और करंज के साथ मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियां खेजड़ी, कुमठा, बेर, रोहिड़ा और जाल भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जैसलमेर में मानसून सीमित अवधि का होता है। ऐसे में जुलाई से सितंबर के बीच, विशेषकर प्रथम वर्षा के तुरंत बाद पौधरोपण करना सबसे उपयुक्त रहता है। इस अवधि में लगाए गए पौधों की बढ़वार बेहतर होती है और उनके जीवित रहने की संभावना भी अधिक रहती है। सितंबर के अंतिम चरण में पौधारोपण करने पर अपेक्षित वृद्धि नहीं मिल पाती।