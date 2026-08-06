Jodhpur: देर रात तक धधकता रहा सर्विस सेंटर, भीषण आग में 2 दर्जन से अधिक वाहन जलकर राख; धमाकों से इलाके में दहशत

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों को एक दर्जन से अधिक चक्कर लगाने पड़े। दमकलकर्मी देर रात तक आग बुझाने में जुटे रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की ऊंची लपटें और धुएं का घना गुबार दूर-दूर तक दिखाई देता रहा। पुलिस और दमकल विभाग की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।