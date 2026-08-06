Jodhpur: सहकारिता विभाग में वीडियो कॉल से खुली अफसरों की पोल, घर पर मिला निरीक्षक सस्पेंड, 2 को ग्रामीण शिविर भेजा

पिछले दिनों क्रय-विक्रय सहकारी समिति, मथानिया में पदस्थापित निरीक्षक उम्मेद सिंह हुड्डा को सुबह 9.40 बजे वीडियो कॉल किया गया। वे मथानिया के बजाय जोधपुर स्थित अपने घर पर मिले। इसके बाद उन्हें निलंबित कर मुख्यालय जैसलमेर कर दिया गया। दूसरे मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय, जोधपुर में कार्यरत निरीक्षक किशन सिंह ने व्हाट्सएप पर 'अननोन कॉलर' से वीडियो कॉल का विकल्प बंद होने के कारण कॉल नहीं उठाई। सूचना मिलने पर उन्होंने दोबारा वीडियो कॉल की, तब तक वे कार्यालय पहुंच चुके थे। उन्हें एक माह के लिए कोटा में ग्रामीण शिविर की ड्यूटी पर भेजा गया। तीसरे निरीक्षक मुरली मनोहर व्यास उस दिन अवकाश पर थे, लेकिन समय पर पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें भी एक माह के लिए अजमेर के ग्रामीण शिविर में लगाया गया।