जोधपुर में ISIS हैंडलर के घर NIA का छापा, 2 घंटे चली तलाशी, मोटरसाइकिल जब्त, युवाओं का करता था ब्रेनवॉश

जीशान ने नेटवर्क चलाने के लिए अलग-अलग नाम से कई मोबाइल सिम ले रखी थी। एक-एक सिम उसने अपने माता-पिता के नाम से भी ले रखी थी। जीशान को जैसे ही एटीएस ने गिरफ्तार किया, माता-पिता ने दोनों सिम ब्लॉक करवा दी थी। इससे एटीएस और एनआइए को पुरानी चेट रिकवर करने में परेशानी आ रही थी। इस पर एनआइए ने जीशान के माता-पिता से भी पूछताछ की थी। एजेंसी की हिदायत के बाद दोनों मोबाइल सिम एक्टिवेट कराई गई। इस मामले में भी एनआइए जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, टीम की अगली कार्रवाई के बारे में अभी जानकारी नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ और संदिग्धों से भी पूछताछ हो सकती है।