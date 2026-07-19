जोधपुर: असम राइफल्स से NSG कमांडो बना रतन कैसे बन गया नशा तस्कर? पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस आरोपी से नशे की तस्करी के नेटवर्क, संपत्ति और उसके संपर्कों को लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस उपायुक्त पूर्व मनीष चौधरी ने बताया कि आरोपी काफी शातिर है। उसके घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। इतनी बड़ी रकम मिलने से पुलिस को आशंका है कि आरोपी लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि बरामद रकम किस-किस सौदे से जुड़ी है और इस नेटवर्क में उसके साथ कौन-कौन लोग शामिल है।