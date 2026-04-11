Weather Update : राजस्थान के 2 जिलों में थोड़ी देर में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

Weather Update : मौसम विभाग ने राजस्थान के 2 जिलों में थोड़ी देर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के श्रीगंगानगर, बीकानेर जिले और आस-पास के क्षेत्र के अलग-अलग स्थान पर मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली व हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही कहीं-कहीं पर तेज हवा 20-30 KMPH की गति से चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आम जनता को सलाह दी है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें। पेड़ों के नीचे शरण न लें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।