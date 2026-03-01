राजस्थान में होली से ऐन पहले ‘महंगाई का झटका’, गैस सिलेंडर की कीमतों में ‘अच्छा-खासा’ इज़ाफ़ा, जानें क्या हैं नई दरें?

जयपुर। राजस्थान में आज सुबह 6 बजे से गैस सिलेंडर की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। होली के त्योहार की तैयारियों के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलो) के दाम में ₹27.50 की वृद्धि की गई है। हालांकि, आम गृहिणियों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने पुष्टि की है कि नई दरें आज से ही लागू कर दी गई हैं।