1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में होली से ऐन पहले ‘महंगाई का झटका’, गैस सिलेंडर की कीमतों में ‘अच्छा-खासा’ इज़ाफ़ा, जानें क्या हैं नई दरें?

होली के त्योहार से ठीक पहले राजस्थान की जनता और व्यापारियों के लिए रसोई के बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। तेल कंपनियों ने महीने की पहली तारीख यानी 1 मार्च 2026 को गैस सिलेंडर की नई दरें जारी कर दी हैं। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिससे रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और खान-पान के कारोबार से जुड़े लोगों को तगड़ा झटका लगा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 01, 2026

जयपुर। राजस्थान में आज सुबह 6 बजे से गैस सिलेंडर की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। होली के त्योहार की तैयारियों के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलो) के दाम में ₹27.50 की वृद्धि की गई है। हालांकि, आम गृहिणियों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने पुष्टि की है कि नई दरें आज से ही लागू कर दी गई हैं।

जयपुर में अब क्या हैं सिलेंडर के दाम?

तेल कंपनियों द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में अब सिलेंडर की स्थिति इस प्रकार है:

  • कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो): इसकी कीमत अब ₹1769.00 से बढ़कर ₹1796.50 हो गई है। प्रति सिलेंडर ₹27.50 (कुछ क्षेत्रों में राउंड फिगर में ₹27) का इजाफा हुआ है।
  • घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो): आम जनता के लिए राहत बरकरार है। घरेलू सिलेंडर के दाम ₹856.50 पर ही स्थिर रखे गए हैं।

होली के बजट पर पड़ेगा सीधा असर !

राजस्थान में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान मिठाइयों और नमकीन की भारी मांग रहती है।

  • मिठाई और खान-पान महंगा: हलवाइयों और रेस्तरां मालिकों का कहना है कि कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से मिठाई, समोसा-कचौरी और अन्य खाद्यों की निर्माण लागत बढ़ जाएगी।
  • बाहर खाना होगा महंगा: त्योहार के सीजन में जब लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, तो गैस की बढ़ती कीमतें प्लेट की कीमत में इजाफा कर सकती हैं।

घरेलू गैस सिलेंडर: पिछले 12 महीनों का ट्रेंड

अगर हम घरेलू गैस (14.2 किलो) की बात करें, तो जयपुर में इसकी कीमत पिछले लंबे समय से ₹856.50 पर टिकी हुई है।

  • अप्रैल 2025 से राहत: अप्रैल 2025 के बाद से घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
  • सालाना अंतर: पिछले एक साल (मार्च 2025 से फरवरी 2026) के दौरान घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कुल ₹50 की बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसमें सबसे बड़ा उछाल अप्रैल 2025 में आया था। तब से अब तक राहत जारी है।

राजस्थान के अन्य शहरों का हाल

जयपुर के साथ-साथ जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर जैसे बड़े शहरों में भी कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं। परिवहन लागत के कारण अलग-अलग जिलों में कीमतों में ₹5 से ₹10 का अंतर हो सकता है, लेकिन ₹27.50 की यह बेसिक बढ़ोतरी पूरे प्रदेश के व्यापारिक वर्ग को प्रभावित करेगी।

क्यों बढ़े दाम? अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट (ईरान-इजराइल) में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल व एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से यह वृद्धि की गई है। चूंकि कमर्शियल दरों को बाजार के अनुसार बदला जाता है, इसलिए त्योहार से पहले यह बोझ व्यापारियों पर डाला गया है।

ये भी पढ़ें

NSUI के ‘जश्न’ के बीच ‘बवाल’! विनोद जाखड़ के ‘शपथ ग्रहण’ से ऐन पहले Toll प्लाज़ा पर ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’, देखें वीडियो
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 10:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में होली से ऐन पहले ‘महंगाई का झटका’, गैस सिलेंडर की कीमतों में ‘अच्छा-खासा’ इज़ाफ़ा, जानें क्या हैं नई दरें?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

HOLI: रंग खेलने से पहले सावधानी जरूरी, नहीं तो हो सकती है खुजली-रैशेज की समस्या, बढ़ सकते हैं मुंहासे और जलन

जयपुर

Leopard Safari: होली पर वाइल्ड लाइफ का रोमांच, झालाना सफारी हाउसफुल, ऑनलाइन बुकिंग बंद

जयपुर

राजस्थान में बिजली बिल जीरो करने का गजब उपाय, एक बार में खर्च करने होंगे ढाई लाख, इसके बाद हमेशा फ्री

PM Surya Ghar Yojana
जयपुर

Holi Security: होली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर

जयपुर

HOLI: होली से पहले बाजारों में छाए रजवाड़ी गुलाल गोटे, देश-विदेश तक डिमांड, जयपुर में सात पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार बना रहे

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.