राजस्थान में होली से ऐन पहले ‘महंगाई का झटका’, गैस सिलेंडर की कीमतों में ‘अच्छा-खासा’ इज़ाफ़ा, जानें क्या हैं नई दरें?

जयपुर। राजस्थान में आज सुबह 6 बजे से गैस सिलेंडर की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। होली के त्योहार की तैयारियों के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलो) के दाम में ₹27.50 की वृद्धि की गई है। हालांकि, आम गृहिणियों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने पुष्टि की है कि नई दरें आज से ही लागू कर दी गई हैं।
तेल कंपनियों द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में अब सिलेंडर की स्थिति इस प्रकार है:
राजस्थान में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान मिठाइयों और नमकीन की भारी मांग रहती है।
अगर हम घरेलू गैस (14.2 किलो) की बात करें, तो जयपुर में इसकी कीमत पिछले लंबे समय से ₹856.50 पर टिकी हुई है।
जयपुर के साथ-साथ जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर जैसे बड़े शहरों में भी कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं। परिवहन लागत के कारण अलग-अलग जिलों में कीमतों में ₹5 से ₹10 का अंतर हो सकता है, लेकिन ₹27.50 की यह बेसिक बढ़ोतरी पूरे प्रदेश के व्यापारिक वर्ग को प्रभावित करेगी।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट (ईरान-इजराइल) में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल व एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से यह वृद्धि की गई है। चूंकि कमर्शियल दरों को बाजार के अनुसार बदला जाता है, इसलिए त्योहार से पहले यह बोझ व्यापारियों पर डाला गया है।
