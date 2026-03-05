दुबई में फंसे भीलवाड़ा के छह लाल, परिजनों की उड़ी नींद

इधर, भीलवाड़ा के सोमाणी परिवार में सन्नाटा पसरा है। दिनेश सोमाणी और पूरा कुनबा टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन से नजरें नहीं हटा पा रहा है। घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। सबसे बुरा हाल आदित्य की दादी का है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार का हर सदस्य भगवान की शरण में है, अखंड ज्योत और पूजा-पाठ का दौर जारी है ताकि उनके बच्चे सुरक्षित सरजमीं पर लौट सकें। दिनेश सोमाणी ने बताया कि बच्चों की सकुशल वापसी के लिए वह बुधवार को सांसद दामोदर अग्रवाल से भी मिले। उन्होंने इस संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।