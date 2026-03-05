5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दुबई में फंसे भीलवाड़ा के छह लाल, परिजनों की उड़ी नींद

भीलवाड़ा। खुशियां मनाने और सुनहरे सपनों को समेटने की चाहत लेकर भीलवाड़ा से सात समंदर पार दुबई गए परिवारों के लिए आज हर पल किसी डरावने साये जैसा बीत रहा है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की आग ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर के आसमान को भी दहला दिया है। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Mar 05, 2026

dubai ko leker chintit somani youth

dubai ko leker chintit somani youth

भीलवाड़ा। खुशियां मनाने और सुनहरे सपनों को समेटने की चाहत लेकर भीलवाड़ा से सात समंदर पार दुबई गए परिवारों के लिए आज हर पल किसी डरावने साये जैसा बीत रहा है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की आग ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर के आसमान को भी दहला दिया है। इस भू-राजनीतिक संघर्ष की तपिश अब भीलवाड़ा के वीर सावरकर चौक तक पहुंच चुकी है, जहां दिनेश सोमाणी का परिवार अपने जिगर के टुकड़ों की सलामती के लिए पल-पल दुआएं मांग रहा है।

होटल की बालकनी से मौत का मंजर

शहर के वीर सावरकर चौक निवासी दिनेश सोमाणी के पुत्र आदित्य सोमाणी, जो पेशे से इंजीनियर हैं, अपने परिवार के पांच अन्य सदस्यों (सुचिता सोमाणी, रौनक बाहेती, नवीन देवपुरा, साक्षी सोनी और आस्था पगारिया) के साथ 23 फरवरी को होली की छुट्टियां बिताने दुबई गए थे।

हर धमाके से बैठ रहा दिल

आदित्य ने दूरभाष पर जो दास्तां सुनाई, वह दिल को झकझोर देने वाली है। उन्होंने बताया, "हम बुर्ज खलीफा के पास एक होटल में ठहरे हैं। 2 मार्च को हमारी वापसी थी, लेकिन अचानक आसमान मिसाइलों और धमाकों से थर्रा उठा। होटल की बालकनी से हम देख पा रहे हैं कि कैसे आसमान में हवाई हमलों को डिफेंड किया जा रहा है। हर धमाके के साथ हमारा दिल बैठ जाता है। आंखों से नींद उड़ चुकी है, बस अब घर पहुंचने की तड़प है।

वतन वापसी की उम्मीदें हुई धुंधली

युद्ध की विभीषिका के चलते एयर ट्रैफिक पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। भारत आने वाली फ्लाइट्स लगातार निरस्त हो रही हैं। सोमाणी परिवार अब 7 मार्च की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन युद्ध के अनिश्चित हालातों ने सबको होटल के कमरों में 'कैद' रहने पर मजबूर कर दिया है।

भीलवाड़ा में 'पूजा-पाठ' और नम आंखें

इधर, भीलवाड़ा के सोमाणी परिवार में सन्नाटा पसरा है। दिनेश सोमाणी और पूरा कुनबा टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन से नजरें नहीं हटा पा रहा है। घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। सबसे बुरा हाल आदित्य की दादी का है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार का हर सदस्य भगवान की शरण में है, अखंड ज्योत और पूजा-पाठ का दौर जारी है ताकि उनके बच्चे सुरक्षित सरजमीं पर लौट सकें। दिनेश सोमाणी ने बताया कि बच्चों की सकुशल वापसी के लिए वह बुधवार को सांसद दामोदर अग्रवाल से भी मिले। उन्होंने इस संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Mar 2026 12:12 pm

Hindi News / News Bulletin / दुबई में फंसे भीलवाड़ा के छह लाल, परिजनों की उड़ी नींद

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

अप्रैल से दौड़ेगी विकास की मशीनें : 5.80 किमी की तीन सडक़ों पर 7 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा पीडब्ल्यूडी

PWD will build three roads in Gwalior
ग्वालियर

खेजड़ी की ढाल हटी तो गर्म हवाओं किया वार, सर्दी सिमटी और तापमान सात डिग्री बढ़ा

बीकानेर

ऑपरेशन मोना रिटर्न: होली पार्टी से पकड़ा गया तस्करी का सरगना, पत्नी के बहाने जेल से भागा था, 15 साल का रैकेट अब खत्म

ANTF Arrests Rewarded Smuggler at Holi Party in Barmer Cash and Arms Seized
बाड़मेर

MP में थाने से 500 मीटर दूर ‘गुजरात पुलिस’ टीम पर जानलेवा हमला, 25 हथियारबंद बदमाशों ने घेरा

Gujarat police
अलीराजपुर

लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, 1.28 करोड़ महिलाओं के खातों में आएंगे पैसे

Ladli Behna Yojana
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.