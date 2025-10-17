मोहड़ गोलीकांड का मास्टरमाइंड फरार! पुलिस ने घोषित किया 5 हजार का इनाम, की जाएगी संपत्ति कुर्क

Mohad Firing Case: 11 जून 2025 को मोहड़ में माफिया जेसीबी और हाइवा लेकर अवैध रूप से रेत निकासी करने पहुंचे, ग्रामीणों के विरोध करने पर उन पर लाठी-डंडे से हमला किया और छह से आठ राउंड गोलियां भी चला दी। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें जेसीबी चालक और वार्ड पार्षद के अलावा सोमनी निवासी जेसीबी व हाइवा मालिक अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महराज सहित ग्रामीणों पर फायरिंग करने वाले अन्य आरोपी गिरतार किए गए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दी है और उधर अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महराज को बेल भी मिल चुकी है।