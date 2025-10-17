Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

मोहड़ गोलीकांड का मास्टरमाइंड फरार! पुलिस ने घोषित किया 5 हजार का इनाम, की जाएगी संपत्ति कुर्क

Mohad Firing Case: मोहड़ गोलीकांड के मास्टरमाइंड अभाविप नेता संजय सिंह अब तक फरार। पुलिस ने 5 हजार का इनाम घोषित किया और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू।

2 min read

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

Mohad Firing Case (Photo source- Patrika)

Mohad Firing Case (Photo source- Patrika)

Mohad Firing Case: शहर से लगे मोहड़ गांव में रेत तस्करी और ग्रामीणों पर गोलीबारी करने के मास्टर माइंड अभाविप नेता संजय सिंह अब तक पुलिस पकड़ से दूर है। पुलिस ने अब संबंधित आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। मामले में चालान पेश होने के बाद कोर्ट से फरारी घोषित होने के बाद अब उसके चल-अचल संपत्ति की कुर्की को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इस बीच कांग्रेसियों द्वारा संजय सिंह को भाजपा द्वारा राजनीतिक संरक्षण के तहत बचाने का आरोप लग रहा है। इस पूरे मामले में सोमनी टीआई सत्यनारायण देवांगन की संलिप्तता का भी पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई। मामले में जांच अधिकारी को सप्ताहभर में जांच रिपोर्ट देने कहा गया था, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी अब भी उसके खिलाफ विभागीय जांच चलने की बात कह रहे। कार्रवाई के बाद टीआई को लाइन अटैच किया गया था, जिसे बहाल भी कर दिया गया। इस तरह पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है।

Mohad Firing Case: यह था पूरा मामला ग्रामीणों पर गोली चलाई गई थी

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी का कहना है कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है। रेत तस्करी मामले के मुय आरोपी माने जा रहे संजय सिंह अभाविप से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि भाजपा उसे बचाने में जुटी है। इधर मामले में सोमनी टीआई की भूमिका पर भी पुलिस कुछ नहीं कह पा रही। उसके खिलाफ किए जांच और उसके जवाब को भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा।

मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार

Mohad Firing Case: 11 जून 2025 को मोहड़ में माफिया जेसीबी और हाइवा लेकर अवैध रूप से रेत निकासी करने पहुंचे, ग्रामीणों के विरोध करने पर उन पर लाठी-डंडे से हमला किया और छह से आठ राउंड गोलियां भी चला दी। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें जेसीबी चालक और वार्ड पार्षद के अलावा सोमनी निवासी जेसीबी व हाइवा मालिक अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महराज सहित ग्रामीणों पर फायरिंग करने वाले अन्य आरोपी गिरतार किए गए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दी है और उधर अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महराज को बेल भी मिल चुकी है।

मोहड़ गोली कांड के फरार आरोपी संजय सिंह पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अब उसके चल-अचल संपत्ति की कुर्की प्रक्रिया चल रही है। सोमनी टीआई सत्यनारायण देवांगन के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर सार्वजनिक किया जाएगा: राहुलदेव शर्मा, एएसपी, राजनांदगांव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / मोहड़ गोलीकांड का मास्टरमाइंड फरार! पुलिस ने घोषित किया 5 हजार का इनाम, की जाएगी संपत्ति कुर्क

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh news: दीपावली पर खास सम्मान! स्वच्छता दीदियों को मिला सेवा के लिए साड़ियों का तोहफा

स्वच्छता दीदियों को मिली साड़ियों की सौगात (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

Naxalite surrender: गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता! नक्सली कमांडर भूपति ने 61 साथियों के साथ किया सरेंडर

गढ़चिरौली पुलिस को मिली सफलता (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

इंस्टा में वीडियो देखना टीचर को पड़ गया भारी.. गंवाए 6 लाख रुपए, थाने में बताई पूरी घटना

Fraud news
राजनंदगांव

अंधेरे में भटका रास्ता, तालाब में गिरने से बुजुर्ग की हुई मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर जताई नाराजगी

मौत (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

Naxalites surrender: नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका, 7 करोड़ के इनामी समेत 61 नक्सलियों ने डाले हथियार!

नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.