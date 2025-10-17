मोहड़ गोलीकांड का मास्टरमाइंड फरार! पुलिस ने घोषित किया 5 हजार का इनाम, की जाएगी संपत्ति कुर्क

Mohad Firing Case (Photo source- Patrika)
Mohad Firing Case: शहर से लगे मोहड़ गांव में रेत तस्करी और ग्रामीणों पर गोलीबारी करने के मास्टर माइंड अभाविप नेता संजय सिंह अब तक पुलिस पकड़ से दूर है। पुलिस ने अब संबंधित आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। मामले में चालान पेश होने के बाद कोर्ट से फरारी घोषित होने के बाद अब उसके चल-अचल संपत्ति की कुर्की को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इस बीच कांग्रेसियों द्वारा संजय सिंह को भाजपा द्वारा राजनीतिक संरक्षण के तहत बचाने का आरोप लग रहा है। इस पूरे मामले में सोमनी टीआई सत्यनारायण देवांगन की संलिप्तता का भी पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई। मामले में जांच अधिकारी को सप्ताहभर में जांच रिपोर्ट देने कहा गया था, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी अब भी उसके खिलाफ विभागीय जांच चलने की बात कह रहे। कार्रवाई के बाद टीआई को लाइन अटैच किया गया था, जिसे बहाल भी कर दिया गया। इस तरह पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है।
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी का कहना है कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है। रेत तस्करी मामले के मुय आरोपी माने जा रहे संजय सिंह अभाविप से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि भाजपा उसे बचाने में जुटी है। इधर मामले में सोमनी टीआई की भूमिका पर भी पुलिस कुछ नहीं कह पा रही। उसके खिलाफ किए जांच और उसके जवाब को भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा।
Mohad Firing Case: 11 जून 2025 को मोहड़ में माफिया जेसीबी और हाइवा लेकर अवैध रूप से रेत निकासी करने पहुंचे, ग्रामीणों के विरोध करने पर उन पर लाठी-डंडे से हमला किया और छह से आठ राउंड गोलियां भी चला दी। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें जेसीबी चालक और वार्ड पार्षद के अलावा सोमनी निवासी जेसीबी व हाइवा मालिक अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महराज सहित ग्रामीणों पर फायरिंग करने वाले अन्य आरोपी गिरतार किए गए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दी है और उधर अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महराज को बेल भी मिल चुकी है।
मोहड़ गोली कांड के फरार आरोपी संजय सिंह पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अब उसके चल-अचल संपत्ति की कुर्की प्रक्रिया चल रही है। सोमनी टीआई सत्यनारायण देवांगन के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर सार्वजनिक किया जाएगा: राहुलदेव शर्मा, एएसपी, राजनांदगांव
