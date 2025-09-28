Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG News: रायपुर स्टेशन से गोलीकांड का मुख्य आरोपी शक्ति गिरफ्तार, लव जिहाद की धारणा पर किया था हमला

CG News: कोरबा जिले के कटघोरा में गोलीकांड के मुख्य और चौथे आरोपी शक्ति सिंह को कोरबा पुलिस की स्पेशल टीम ने रायपुर में धर दबोचा।

2 min read

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Sep 28, 2025

CG News: रायपुर स्टेशन से गोलीकांड का मुख्य आरोपी शक्ति गिरफ्तार, लव जिहाद की धारणा पर किया था हमला(photo-patrika)

CG News: रायपुर स्टेशन से गोलीकांड का मुख्य आरोपी शक्ति गिरफ्तार, लव जिहाद की धारणा पर किया था हमला(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में गोलीकांड के मुख्य और चौथे आरोपी शक्ति सिंह को कोरबा पुलिस की स्पेशल टीम ने रायपुर में धर दबोचा। जिस समय शक्ति पकड़ा गया है, वह मुबई से बिलासपुर की ओर आ रही एक ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके सफर की भनक पुलिस को मिल गई थी। कोरबा पुलिस की एक स्पेशल टीम ने शक्ति सिंह की घेराबंदी की। ट्रेन से रायपुर स्टेशन में उतार लिया।

CG News: लव जिहाद मान रहा था शक्ति

वहां से इसे पुलिस हिरासत में कटघोरा लाया गया। पूछताछ में शक्ति ने कई चौकाने वाला खुलासा किया है। इसमें गोली चलाने के कारण को बताया है। पुलिस ने शक्ति को गिरफ्तार कर कटघोरा की एक कोर्ट में पेश किया। यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अभी तक की पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि घटना के अगले दिन शक्ति सिंह कोरबा रेलवे स्टेशन पहुंचा। यहां से ट्रेन में बैठकर बिलासपुर के रास्ते मुंबई चला गया।

विश्नोई गैंग से प्रभावित है शक्ति

शक्ति और शूटर दुर्गेश पांडे के बीच घटना से पहले जो बातचीत हुई थी, उसमें तय हुआ था कि दोनों की अगली मुलाकात मुंबई में होगी। लेकिन शूटर दुर्गेश कोरबा पुलिस की चंगुल से बचकर भाग नहीं सका। शक्ति ने मुंबई में दुर्गेश के आने का इंतजार किया, लेकिन जब उसे पता चला कि दुर्गेश को कोरबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो मुबई से कोरबा लौट रहा था। इस बीच पुलिस उस पर नजर जमाई हुई थी। जिस ट्रेन में शक्ति सिंह सवार हुआ था, उसकी जानकारी मुखबीर के जरिए पुलिस को मिल गई थी।

कोरबा पुलिस की एक टीम उस ट्रेन में सवार हुई थी, जिसमें शक्ति बैठा हुआ था। टीम ने उसे रायपुर स्टेशन उतार लिया। कृष्णानगर निवासी शक्ति सिंह को जानने वाले लोग शांत स्वभाव का बताते हैं। वह कम बाते करता है। उसकी फेसबुक प्रोफाइल से पता चलता है कि शक्ति विश्नोई गैंग से प्रभावित है। सूत्रों की माने तो वह गैंग के कुछ सदस्यों के भी संपर्क में था। शक्ति सिंह को कोरबा रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने वाले एक और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसका नाम बबलू है। वह कृष्णानगर का निवासी है।

पैर में गोली मारना था मकसद

पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में यह भी पता उनका मकसद तौसिफ को गोली मारना नहीं था, बल्कि सबक सीखाना था। उनकी योजना तौसिफ के पैर में गोली मारने की थी। लेकिन घटना के दिन तौसिफ घर के बाहर नहीं दिखा, तब शूटर दुर्गेश ने उसके दुकान और मकान पर गोली चलाया।

पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि कटघोरा निवासी तौसिफ मेमन ने जिस हिन्दू युवती से शादी किया, वह शक्ति सिंह को पसंद नहीं आया। वह इस शादी को लव जिहाद से जोड़कर देख रहा था। शक्ति सिंह को तौसिफ का चरित्र पसंद नहीं आ रहा था। शक्ति के पास कुछ ऐसी सूचनाएं आई थी, जिससे वह परेशान था। तौसिफ को सबक सीखाना चाहता था।

इसके लिए उसने दोस्त दुर्गेश को शामिल किया। दुर्गेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन मुबई में काम करता है। एक कार्यक्रम में दुर्गेश की मुलाकात शक्ति सिंह से हुई थी, तभी से दोनों एक दूसरे के सपर्क में थे। शक्ति के बुलावे पर दुर्गेश १७ सितंबर को कोरबा के कृष्णानगर पहुंचा था। वह आशीष के साथ किराये की मकान में रह रहा था।

Published on:

28 Sept 2025 02:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: रायपुर स्टेशन से गोलीकांड का मुख्य आरोपी शक्ति गिरफ्तार, लव जिहाद की धारणा पर किया था हमला

कोरबा

छत्तीसगढ़

