CG News: रायपुर स्टेशन से गोलीकांड का मुख्य आरोपी शक्ति गिरफ्तार, लव जिहाद की धारणा पर किया था हमला

शक्ति और शूटर दुर्गेश पांडे के बीच घटना से पहले जो बातचीत हुई थी, उसमें तय हुआ था कि दोनों की अगली मुलाकात मुंबई में होगी। लेकिन शूटर दुर्गेश कोरबा पुलिस की चंगुल से बचकर भाग नहीं सका। शक्ति ने मुंबई में दुर्गेश के आने का इंतजार किया, लेकिन जब उसे पता चला कि दुर्गेश को कोरबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो मुबई से कोरबा लौट रहा था। इस बीच पुलिस उस पर नजर जमाई हुई थी। जिस ट्रेन में शक्ति सिंह सवार हुआ था, उसकी जानकारी मुखबीर के जरिए पुलिस को मिल गई थी।