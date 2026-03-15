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राजनांदगांव के किसानों के खातों में 20 करोड़ 74 लाख रुपए ट्रांसफर, चेक करें अकाउंट

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी हो गया है। योजना के तहत राजनांदगांव के 102738 किसानों को 20 करोड़ 74 लाख का भुगतान किया गया..

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राजनंदगांव

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Chandu Nirmalkar

Mar 15, 2026

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana ( File Photo Patrika )

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की राशि को आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली के माध्यम से देशभर के किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में जिले के 102738 किसानों को 20 करोड़ 74 लाख रूपए का भुगतान किया गया।

PM Kisan Yojana: मनाया गया किसान उत्सव

इस अवसर को किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया गया। जिला पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, जिला पंचायत सदस्य प्रशांत कोडापे, कोमल सिंह राजपूत, संतोष अग्रवाल उपस्थित थे।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं किसानों को प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी से दिए गए संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।

हर 3 माह में 2000 रुपए

बताया कि भारत सरकार की ओर से आजीविका के लिए केवल कृषि फार्म पर निर्भर रहने वाले देश के लघु, सीमांत तथा दीर्घ कृषकों को वर्षभर कृषि फार्म में कोई भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरूआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को हर 3 माह में 2000 रूपए के मान से कुल 6000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।

उन्नति की योजना

कोमल सिंह राजपूत ने पीएम किसान सम्मान निधि तथा कृषक उन्नति योजना से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। संतोष अग्रवाल ने कहा कि किसानों को नवाचारी गतिविधियों से जोडऩे केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने कहा। उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

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Updated on:

15 Mar 2026 03:14 pm

Published on:

15 Mar 2026 03:13 pm

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