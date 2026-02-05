PM Kisan Yojana: फरवरी में आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त, लेकिन हजारों किसानों को नहीं मिलेगा पैसा! जानिए वजह

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य लघु, सीमांत एवं दीर्घ कृषकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे कृषि कार्य के दौरान किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करें। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर तीन माह में 2000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिससे उन्हें वार्षिक 6000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है।