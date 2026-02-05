5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

PM Kisan Yojana: फरवरी में आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त, लेकिन हजारों किसानों को नहीं मिलेगा पैसा! जानिए वजह

PM Kisan Yojana: योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर तीन माह में 2000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिससे उन्हें वार्षिक 6000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Feb 05, 2026

फरवरी में आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त,(फोटो-पत्रिका)

फरवरी में आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त,(फोटो-पत्रिका)

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य लघु, सीमांत एवं दीर्घ कृषकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे कृषि कार्य के दौरान किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करें। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर तीन माह में 2000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिससे उन्हें वार्षिक 6000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है।

PM Kisan Yojana: फरवरी में जारी होगी 22वीं किस्त

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी माह में जारी की जाएगी। जिले में इस योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी के 691, लैंड सीडिंग के 67, आधार सीडिंग के 1014 एवं सस्पेक्टेड केस के 993 प्रकरण अभी लंबित हैं। 19वीं किस्त के दौरान जिले में कुल 1 लाख 7 हजार 275 पंजीकृत कृषक थे, जिनमें से 94 हजार 917 कृषक सक्रिय हैं। शेष 12 हजार 358 किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अभी नहीं हो पाया है।

विकासखंडवार स्थिति देखें तो राजनांदगांव में 2944, डोंगरगांव में 2758, डोंगरगढ़ में 2680 एवं छुरिया में 3982 किसानों का पंजीयन लंबित है। उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषक संगवारी अथवा संबंधित बैंक से संपर्क कर ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं डीबीटी प्रक्रिया पूर्ण कराएं। इससे आगामी किस्तों का लाभ समय पर प्राप्त हो सकेगा और कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित नहीं रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Feb 2026 10:56 am

Published on:

05 Feb 2026 10:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / PM Kisan Yojana: फरवरी में आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त, लेकिन हजारों किसानों को नहीं मिलेगा पैसा! जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: साय सरकार ने इस जिले के किसानों के खाते में डाले 1061 करोड़ रुपए, फटाफट चेक करें बैलेंस

Farmers
राजनंदगांव

खुशखबरी: दुर्ग-नागपुर रूट पर तीसरी लाइन का काम पूरा! बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड

New railway line news
राजनंदगांव

प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, मोतीपुर में हिंदू संगठन ने जमकर किया हंगामा, फिर… मौके पर पहुंची पुलिस

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की गूंज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

Patwari Transfer: लंबे समय से जमे पटवारियों के तबादले, प्रशासनिक सख्ती से मचा हड़कंप

पटवारियों के तबादले (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर

यात्रियों की शिकायत पर RPF का एक्शन! जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर(photo-AI)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.