CG Naxal Problem: कभी बारूद और डर का गढ़… 5 दशक बाद नक्सलमुक्त हुआ बस्तर, अब लौट रही शांति

करीब पांच दशक तक नक्सल हिंसा से जूझने के बाद अब यह क्षेत्र नक्सलमुक्ति की ऐतिहासिक दहलीज पर खड़ा है। 31 मार्च 2026 को देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के साथ ही बीजापुर इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरा है। एक समय था जब बस्तर के घने जंगलों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी केवल गोलियों की आवाज या आईईडी विस्फोटों से मिलती थी। सड़क निर्माण, स्कूलों का संचालन, गांवों का विकास हर चीज नक्सलियों की मर्जी पर निर्भर थी। शाम ढलते ही गांवों में सन्नाटा छा जाता था और लोग भय के कारण घरों में कैद हो जाते थे।