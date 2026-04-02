CG News: जहां कभी था खौफ, वहां अब विश्वास: 200 गांवों में महिलाओं ने लिखी बदलाव की कहानी, जानें कैसे

पद्मश्री फुलवासन ने बताया कि इस पदयात्रा का उद्देश्य सिर्फ भ्रमण नहीं, बल्कि समाज के मूल सवालों पर काम करना रहा है। नशा मुक्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वरोजगार और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसके प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। उन्होने बताया कि गांव-गांव में इस यात्रा का स्वागत उत्सव की तरह हुआ। महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। खाद्यान्न और आर्थिक सहयोग दिया, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में ठोस पहल हुई।