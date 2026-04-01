दंतेवाड़ा नक्सल मुक्त घोषित, अंतिम दिन 51 नक्सलियों का सरेंडर, 14 करोड़ का सोना-कैश बरामद

नक्सल मुक्ति अभियान के अंतिम दिन बीजापुर में 25 हार्डकोर नक्सलियों (12 महिलाओं सहित) ने हथियार डाले। इन पर कुल 1.47 करोड़ रुपए का इनाम था। सबसे चौंकाने वाली सफलता आर्थिक मोर्चे पर मिली है। सुरक्षाबलों ने 2.90 करोड़ नगद और 11.16 करोड़ मूल्य का 7.20 किलोग्राम सोना जब्त किया है। यह बस्तर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। जब्त हथियारों में 93 अत्याधुनिक हथियार (एके-47, एलएमजी, एसएलआर) शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में मंगल कोरसा उर्फ मोटू (कमांडर) और शंकर मुचाकी (डीवीसीएम) जैसे बड़े नाम शामिल हैं। नारायणपुर में 1 लाख के इनामी नक्सली बिजलू मण्डावी पिता बोगा राम मण्डावी उम्र 26 निवासी तुषवाल ने आत्मसमर्पण किया।