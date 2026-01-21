CG News: पूर्व सरपंच की गोली मारकर की हत्या, पूरे गांव में दहशत का माहौल

मिली जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने गांव के खेत में मौजूद लोगों के बीच पहुंचकर पूर्व सरपंच भीमा मड़कम को गोली मार दी। गोली लगते ही भीमा मडकम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नक्सली घटनास्थल से फरार हो गए। हत्या की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।