CG News: पूर्व सरपंच की गोली मारकर की हत्या, पूरे गांव में दहशत का माहौल

CG News: बीजापुर में नक्सलियों ने दिनदहाड़े एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पामेड़ थाना क्षेत्र के कावरगट्टा गांव की है। इस वारदात से पूरे इलाके को दहशत का माहौल है।
मिली जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने गांव के खेत में मौजूद लोगों के बीच पहुंचकर पूर्व सरपंच भीमा मड़कम को गोली मार दी। गोली लगते ही भीमा मडकम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नक्सली घटनास्थल से फरार हो गए। हत्या की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।
बताया जा रहा है कि भीमा मडकम आज ही दंतेवाड़ा के बचेली से अपने गांव लौटा था। इससे पहले भी उस पर नक्सली हमला हो चुका था, लेकिन तब वह बच गया था। इस बार नक्सली अपने मंसूबों में सफल हो गए।
