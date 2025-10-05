अमित शाह का बड़ा ऐलान: नक्सलमुक्त गांव को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, बोले- गोली और वार्ता साथ नहीं चल सकती

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार देश में सबसे अच्छी समपर्ण नीति उपलब्ध करवा रही है। शाह ने कहा कि शांति वार्ता किस चीज के लिए करें। हम इतनी अच्छी आत्मसमर्पण व्यवस्था के साथ तैयार हैं तो वार्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता। 11 महीने म्रें तीसरे बस्तर दौरे में उन्होंने यह बात कहते हुए एक बड़ा संदेश दिया। शाह ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास के भटके युवाओं को मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित करें। नक्सल मुक्त गांव को सरकार 1 करोड़ रुपए तत्काल देगी। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लालबाग मैदान में ही मांझी-चालकी और समाज प्रमुखों के साथ भोजन किया।