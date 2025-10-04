छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर या राजनीति का खेल? शाह के दौरे पर PCC चीफ दीपक बैज ने लगाए गंभीर आरोप, पूछे ये सवाल

अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Politics News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह जब-जब छत्तीसगढ़ आते हैं, भाजपा की सरकार उनके स्वागत में नक्सली समर्पण का इवेंट प्रायोजित करती है। पिछली बार आए थे, तब युद्ध विराम के लिए नक्सलियों की चिट्ठी आई थी। अब आ रहे तो नक्सलियों का आत्मसमर्पण प्रायोजित किया गया है। ताकि शाह बस्तर में जाकर बोले कि हमारी सरकार की कार्रवाई से नक्सली डर गए और सरेंडर कर रहे हैं।
बैज ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में असंतोष और गुटबाजी हावी हो गई है। इसी डेमेज कंट्रोल के लिए भी अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे। आरोप है कि शाह चहेते उद्योगपतियों को जल, जंगल, जमीन व माइंस देने के लिए रास्ता तैयार करने आए हैं।
1- शाह गारंटी देंगे कि अडानी या अन्य उद्योगपतियों की बस्तर में एंट्री नहीं होगी?
2- एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा?
3- नंदराज पहाड़ की लीज केन्द्र रद्द क्यों नहीं कर रहा?
4- नगरनार नहीं बिकेगा इसकी गारंटी देंगे?
5- आरक्षण संशोधित विधेयक कब तक लंबित रहेगा?
6- दल्लीराजहरा-जगदलपुर रेललाइन क्यों शुरू नहीं हो रही?
7- बस्तर की तीन खदानों को निजी समूह को क्यों बेचा गया?
8- मोदी सरकार ने वन अधिकार अधिनियम संशोधित क्यों किए?
