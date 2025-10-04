छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर या राजनीति का खेल? शाह के दौरे पर PCC चीफ दीपक बैज ने लगाए गंभीर आरोप, पूछे ये सवाल

CG Politics News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह जब-जब छत्तीसगढ़ आते हैं, भाजपा की सरकार उनके स्वागत में नक्सली समर्पण का इवेंट प्रायोजित करती है। पिछली बार आए थे, तब युद्ध विराम के लिए नक्सलियों की चिट्ठी आई थी। अब आ रहे तो नक्सलियों का आत्मसमर्पण प्रायोजित किया गया है। ताकि शाह बस्तर में जाकर बोले कि हमारी सरकार की कार्रवाई से नक्सली डर गए और सरेंडर कर रहे हैं।