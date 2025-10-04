Amit Shah Chhattisgarh Visit: अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा क्यों है खास? देर रात अहम मसलों पर CM साय के साथ की चर्चा, जानें

शाह-सीएम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Amit Shah Chhattisgarh Visit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार रात को छत्तीसगढ़ पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के अन्य मंत्रियों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों ने शाह का स्वागत किया।
बताया जाता है कि इसके बाद अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवा रायपुर स्थित होटल गए। यहां शाह ने मुख्यमंत्री से सरकार के कामकाज पर चर्चा की। माना जा रहा है, बातचीत के केंद्र में नक्सल मुद्दे सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय रहे। अमित शाह शनिवार को बस्तर जाएंगे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
एयरपोर्ट पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री रामविचार नेताम, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री राजेश अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे, सांसद रूपकुमारी चौधरी, प्रदेश महामंत्री पवन साय, विधायक सुनील सोनी, अशोक बजाज सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा मुय सचिव विकासशील व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी केंद्रीय गृहमंत्री का स्वागत करने पहुंचे थे।
राज्य कैबिनेट के विस्तार के बाद पहली बार अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। माना जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ नेता शाह से मिलकर अपनी बातों को रख सकते हैं। वहीं, दूसरी और केंद्र और राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। ऐसे में बस्तर जाकर अमित शाह एक तरीके से नक्सली मोर्चे पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं, मुरिया दरबार में शामिल होकर बस्तर की जनता को इस बात का संदेश देंगे कि सरकार उनके साथ हर मौके पर खड़ी है।
बताया जाता है कि केंद्रीय गृहमंत्री शनिवार सुबह संगठन के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि संगठन ने इसके लिए अभी से किसी को कोई सूचना नहीं भेजी है, लेकिन सुबह शाह का बुलावा आ सकता है। इसके बाद शाह सुबह करीब 11 बजे बस्तर के लिए रवाना होंगे।
