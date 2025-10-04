Amit Shah Chhattisgarh Visit: अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा क्यों है खास? देर रात अहम मसलों पर CM साय के साथ की चर्चा, जानें

राज्य कैबिनेट के विस्तार के बाद पहली बार अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। माना जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ नेता शाह से मिलकर अपनी बातों को रख सकते हैं। वहीं, दूसरी और केंद्र और राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। ऐसे में बस्तर जाकर अमित शाह एक तरीके से नक्सली मोर्चे पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं, मुरिया दरबार में शामिल होकर बस्तर की जनता को इस बात का संदेश देंगे कि सरकार उनके साथ हर मौके पर खड़ी है।