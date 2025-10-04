Patrika LogoSwitch to English

Amit Shah in CG: केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के हाथों महतारी वंदन की महिलाओं को मिलेगी सौगात, 20वीं किस्त होगी जारी

Amit Shah in CG: छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में 606 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि अंतरित करेंगे। योजना की 20वीं किस्त का लाभ राज्य की 64,94,768 लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 04, 2025

Amit Shah in CG: केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के हाथों महतारी वंदन की महिलाओं को मिलेगी सौगात, 20वीं किस्त होगी जारी

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया स्वागत (Photo Patrika)

Amit Shah in CG: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 04 अक्टूबर को माई दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा एवं मुरिया दरबार के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में 606 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि अंतरित करेंगे। योजना की 20वीं किस्त का लाभ राज्य की 64,94,768 लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 से की गई है, इसका उद्देश्य 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को हर माह 1000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

अब तक इस योजना के तहत 19 किस्तों में लाभार्थी महिलाओं को 12 हजार 376 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हाथों 4 अक्टूबर को 20वीं किस्त की राशि 606 करोड़ 94 लाख रूपए जारी होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 12 हजार 983 करोड़ 13 लाख रूपए से अधिक हो जाएगा।

Published on:

04 Oct 2025 09:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Amit Shah in CG: केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के हाथों महतारी वंदन की महिलाओं को मिलेगी सौगात, 20वीं किस्त होगी जारी

