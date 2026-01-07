7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

कम बजट, ज्यादा आनंद… सर्दियों में छत्तीसगढ़ की ये जगह है बेस्ट

CG Tourism: इस सर्दी के मौसम अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृति नगरी सिरपुर आपके लिए बेस्ट है। कम बजट और ज्यादा आनंद वाला…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 07, 2026

CG Tourism

प्राचीन नगर सिरपुर ( Photo -AI )

CG Tourism Places: छत्तीसगढ़ अपनी कला संस्कृति और पर्यटन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रदेश में दर्जनों पर्यटन और तीर्थ स्थल है। सर्दी, गर्मी और यहां तक कि बरसात के मौसम में भी आप छत्तीसगढ़ के मशहूर जगहों में घूम सकते है। भोरमदेव, तीरथगढ़ जल प्रपात, राजीव लोचन मंदिर, गिरौधपुरी धाम, रतनगढ़ किला और सिरपुर समेत दर्जनों ऐसे पर्यटन स्थल है। जिनका आप विचरण कर सकते है। आज के इस खास खबर में हम आपको प्राचीन नगर सिरपुर के बारे में बताएंगे, जिसका अपना एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है।

CG Tourism: ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर

सिरपुर में आपको कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगी। जिनमें सबसे प्रमुख लाल ईट्टों से बना लक्ष्मण देवालय मंदिर और गंधेश्वर महादेव मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा लगभग 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। उस समय सिरपुर को श्रीपुर कहा जाता था और यह दक्षिण कोसल की राजधानी थी। कहा जाता है कि राजा हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद रानी वासटादेवी ने इसका निर्माण कराया था। यह भारत का पहला ऐसा मंदिर है, जिसे नागर शैली में लाल ईट्टों से बनाया गया।

महाशिवरात्रि में लगता है भव्य मेला

लाल पत्थरों का यह मंदिर करीब 7 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित, इस मंदिर में विष्णु के दश अवतारों की नक्काशी है। इस मंदिर के पास एक कुंआ भी है। जिससे स्थानीय लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि इस कुएं में अगर कोई सिक्का चिपक जाए तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के मौके पर यहां भव्य मेला लगता है। जिसमें देश और प्रदेश के कोने-कोने से श्रद्धालु भगवान विष्णु और भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते है।

महानदी के तट पर बसा गंधेश्वर महादेव मंदिर

वहीं गंधेश्वर महादेव मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। लगभग 8वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था। यहां उत्खनन के दौरान कई विहार और मूर्तियाँ मिली हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बनाता है। लक्ष्मण मंदिर के परिसर में भारतीय पुरातत्व द्वारा बनाया गया एक संग्रालय भी है। जिसमें हिन्दू और बौद्ध धर्म से जुड़े साक्ष्यों को सहेजकर रखा गया है। सिरपुर में खुदाई के दौरान प्राप्त अनेक दुर्लभ प्रतिमाएं आपको यहां देखने को मिल जाएगी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में सिरपुर आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में सिरपुर को एक अतिविकसित राजधानी बताया था। जहां जहाज के माध्यम से सामान निर्यात किए जाते थे।

जिला मुख्यालय से 38 किमी की दूरी पर स्थित

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी सिरपुर महासमुंद जिला मुख्यालय से तकरीबन 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायपुर हवाई अड्डा से सिरपुर की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है। महासमुंद रेलवे स्टेशन, नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी लगभग 40 किमी है। साथ ही लक्ष्मण देवालय मंदिर के स्टेट हाइवे नंबर 9 के माध्यम से राज्य के विभिन्न शहरों से यहां पहुंचा जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 04:34 pm

Published on:

07 Jan 2026 04:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कम बजट, ज्यादा आनंद… सर्दियों में छत्तीसगढ़ की ये जगह है बेस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Job: मेरिट के आधार पर भर्ती… इस विभाग में निकली नौकरी, नोटिफिकेशन जारी

cg govt, cg job govt
रायपुर

MD-MS Admission: छत्तीसगढ़ के छात्रों को बड़ा झटका! विवाद के चलते खाली जा रहीं PG मेडिकल सीटें

एमडी-एमएस की सीटों को कर रहे ब्लॉक (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Voter List: मतदाता सूची में बड़ा अंतर! प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा महिलाएं वोटर लिस्ट से गायब

महिलाएं वोटर लिस्ट से गायब (photo source- Patrika)
रायपुर

Railway Gate Closed: फरवरी में बंद होगा सरस्वती नगर रेलवे फाटक, लोगों को लगाना पड़ेगा 1 किमी का चक्कर

सरस्वती नगर रेलवे फाटक (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Development: बिलासपुर बनेगा अगला ग्रोथ इंजन, CM साय ने पेश किया 15 साल का विजन

नया रोडमैप तय (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.