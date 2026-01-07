कम बजट, ज्यादा आनंद… सर्दियों में छत्तीसगढ़ की ये जगह है बेस्ट

वहीं गंधेश्वर महादेव मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। लगभग 8वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था। यहां उत्खनन के दौरान कई विहार और मूर्तियाँ मिली हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बनाता है। लक्ष्मण मंदिर के परिसर में भारतीय पुरातत्व द्वारा बनाया गया एक संग्रालय भी है। जिसमें हिन्दू और बौद्ध धर्म से जुड़े साक्ष्यों को सहेजकर रखा गया है। सिरपुर में खुदाई के दौरान प्राप्त अनेक दुर्लभ प्रतिमाएं आपको यहां देखने को मिल जाएगी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में सिरपुर आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में सिरपुर को एक अतिविकसित राजधानी बताया था। जहां जहाज के माध्यम से सामान निर्यात किए जाते थे।