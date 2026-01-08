8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: बड़ी खुशखबरी: CG में खुलेंगे 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 144 नए पदों की मिली स्वीकृति…

CG News: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य में 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 08, 2026

Chhattisgarh news, chhattisgarh cm vishnudeo sai

Chhattisgarh CM Vishnudeo sai ( Photo - DPR Chhattisgarh )

CG News: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य में 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट के प्रावधान अनुसार नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई थी।

घोषणा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम चिरमिरी के कोरिया कालरी, खड़गवाँ जनपद के ग्राम पंचायत जरौंधा, कोंडागांव विकासखंड के ग्राम गोलावंड, बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम मुरमा, कोरिया जिले के ग्राम सकरिया, राजपुर विकाखंड के ग्राम सेवारी, विकासखंड दरभा के ग्राम पोड़ागुड़ा तथा ग्राम चिंतापुर, दुलदुला विकासखंड के ग्राम करडेगा , विकासखंड फरसाबहार के ग्राम पेटामारा(अकीरा) तथा ग्राम गंझियाडीह और विकासखंड कुनकुरी के ग्राम केराडीह में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है।

144 नए पदों की मिली स्वीकृति

आदेश के अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी, एक ग्रामीण चिकित्सा सहायक, एक फार्मासिस्ट ग्रेड 2, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 3 स्टाफ नर्स, एक लैब टेक्निशियन, एक सहायक ग्रेड 3, 1 वार्ड बॉय और 2 आया का पद शामिल है।

स्वास्थ्य मंत्री ने CM साय का जताया आभार

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से राज्य के लोगों को ग्रामीण स्तर पर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और जरूरतमंद लोगों का सही समय पर शीघ्र उपचार संभव हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 05:09 pm

Published on:

08 Jan 2026 05:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: बड़ी खुशखबरी: CG में खुलेंगे 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 144 नए पदों की मिली स्वीकृति…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: भारत स्काउट गाइड विवाद पर हाईकोर्ट पहुंचे सांसद बृजमोहन, पद से हटाने के विरोध में दायर की याचिका

हाईकोर्ट पहुंचे सांसद बृजमोहन (photo source- Patrika)
रायपुर

धान खरीदी में डिजिटल क्रांति! CM साय की नीति से किसानों को मिला पूरा भुगतान, जानें पूरी डिटेल…

धान खरीदी में डिजिटल क्रांति! CM साय की नीति से किसानों को मिला पूरा भुगतान, जानें पूरी डिटेल...(photo-patrika)
रायपुर

Rajim Kumbh Kalp-Fair 2026: राजिम कुंभ आयोजन से पहले टेंडर टाइमलाइन पर बवाल, मंत्री ने कहा- नहीं होने देंगे गड़बड़ी

टेंडर की समय-सीमा पर विवाद (photo source- Patrika)
रायपुर

PM Awas Yojana: वर्षों का सपना हुआ साकार, 67 लोगों को आवास मिलने पर हितग्राहियों ने जताया आभार

PM Awas Yojana: वर्षों का सपना हुआ साकार, 67 लोगों को आवास मिलने पर हितग्राहियों ने जताया आभार(photo-patrika)
रायपुर

राजधानी में राज्यपाल और गांवों में मुखिया फहराएंगे तिरंगा, 26 जनवरी के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी

आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.