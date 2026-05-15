30 मई तक करा लें लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं तो बंद हो सकती है बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन!

समाज कल्याण विभाग की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति और मॉनिटरिंग व्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि बिहार सरकार की किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले सभी पेंशनधारी 30 मई तक पंचायत स्तरीय शिविर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से निशुल्क जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेशन) जरूर करा लें। इससे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि उन्हें बिना किसी बाधा के मिलती रहेगी।