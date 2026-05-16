अभिषेक बनर्जी पर बिगड़े सीएम शुभेन्दु अधिकारी, खुले मंच से एक्शन लेने का कर दिया ऐलान

Suvendu Adhikari On Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी सीएम बनने के बाद से लगातार टीएमसी और उनके नेताओं पर हमलावर है। अब उनके निशाने पर पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी आ गए हैं। अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्होंने अभिषेक बनर्जी को 'भतीजा बाबू' भी कहा। फाल्टा विधानसभा सीट पर शुभेन्दु चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले करीब 10 सालों से इस इलाके के लोग खुलकर मतदान नहीं कर पा रहे थे। अधिकारी ने आरोप लगाया कि जब से अभिषेक बनर्जी राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए, तब से राज्य का चुनावी माहौल प्रभावित हुआ है। उन्होंने आगे जोड़ा कि अब हालात बदल चुके हैं और 21 मई को होने वाला पुनर्मतदान लोगों के वोट देने के अधिकार को फिर से स्थापित करेगा। उन्होंने जनता से बीजेपी उम्मीदवार को एक लाख से ज्यादा वोटों से जिताने की अपील भी की।