US सीनेटर लिंडसे ग्राहम की चेतावनी, कहा- ईरान समझौता लेबनान और इराक में उग्रवाद को बढ़ावा दे सकता है

US सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर कोई भी समझौता ईरान को पहले से ज्यादा मजबूत व ताकतवर बनाता है तो इससे इराक और लेबनान में अस्थिरता बढ़ेगी। होर्मुज जलडमरूमध्य के आस-पास तनाव को और खराब कर सकता है। ग्राहम ने X पर एक पोस्ट में कहा कि अगर इस क्षेत्र में यह माना जाता है कि ईरान के साथ कोई समझौता उस शासन को जीवित रहने और समय के साथ अधिक शक्तिशाली बनने की अनुमति देता है, तो हम लेबनान और इराक में चल रहे संघर्षों में आग में घी डालने का काम करेंगे। एक ऐसा समझौता, जिसे ईरान को जीवित रहने और भविष्य में जलडमरूमध्य को नियंत्रित करने की क्षमता रखने की अनुमति देने वाला माना जाता है। वह लेबनान में हिज्बुल्लाह और इराक में शिया मिलिशिया को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा।