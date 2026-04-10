समुद्र में ‘वसूली’ का खेल! ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने के लिए मांगे 20 लाख डॉलर, शिपिंग कंपनियों में हड़कंप

Iran Charging Ships 2 Million: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बीते दो दिनों से युद्धविराम लागू है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि समुद्र में वसूल का खेल शुरू हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से मोटी रकम वसूल रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ईरान ने कुछ जहाजों से होर्मुज स्ट्रेट पार करने के लिए 20 लाख डॉलर लिए है। भारत ने इस जलमार्ग से स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन की मांग करते हुए लगातार अपना रुख अपनाया है, जो पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता में एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है।