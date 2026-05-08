तमिलनाडु में विजय के शपथ ग्रहण से पहले नया ट्विस्ट, TVK को एक और पार्टी समर्थन देने को तैयार, मगर सामने रख दी शर्त

डीएमके गठबंधन से अलग होकर कांग्रेस ने टीवीके का साथ चुना है। अब VCK का ऐलान आने के बाद विजय की पार्टी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा बाकी है। जो कल होने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विजय की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।