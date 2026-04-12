आशा भोसले की बिगड़ी हालत पर PM मोदी ने मांगी दुआ, ट्विट में लिखा- जल्द स्वस्थ हो

PM Narendra Modi On Asha Bhosle Health: भारतीय संगीत जगत की 'शान' और करोड़ों दिलों की धड़कन आशा भोसले को लेकर पिछले 24 घंटों से हर कोई फिक्रमंद है। शनिवार शाम जब उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो चारों तरफ खलबली मच गई। शुरुआत में खबरें आईं कि 92 साल की आशा ताई को दिल का दौरा पड़ा है, जिससे उनके चाहने वाले गहरे सदमे में आ गए थे। थोड़ी देर बाद में उनकी पोती जनाई भोसले ने स्थिति साफ की और बताया कि मामला दिल के दौरे का नहीं, बल्कि सीने में इंफेक्शन और कमजोरी का है। अब ऐसे में खुद पीएम मोदी ने भी उनकी बिगड़ी हालत पर पोस्ट किया है।