प्रियदर्शन से चिढ़े राजपाल यादव, कम पढ़े-लिखे वाले बयान पर उतारा अपना गुस्सा

Rajpal Yadav On Priyadarshan: अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने वाले राजपाल यादव के लिए पिछला कुछ समय काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस केस में 13 दिन जेल में बिताने के बाद, राजपाल अब अंतरिम बेल पर बाहर आ चुके हैं। जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। 28 फरवरी को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न केवल अपनी कानूनी लड़ाई पर बात की, बल्कि फेमस डायरेक्टर प्रियदर्शन के उस कमेंट पर भी तीखा हमला बोला है जिसमें उन्हें 'कम पढ़ा-लिखा' कहा गया था।