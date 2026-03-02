Govinda के बॉलीवुड से गायब होने की ये थी असली वजह? इस एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Sudha Chandran On Govinda: गोविंदा इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार थे जो अपनी कॉमेडी और डांस से बॉक्स ऑफिस पर राज करते थे। वह आज बड़े पर्दे से दूर हैं। उनके करियर के ढलान और सेट पर देरी से आने की खबरों ने लंबे समय तक हेडलाइंस बनाईं। वहीं, वह पिछले कुछ समय से अपने तलाक और अफेयर की खबरों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में दिग्गज एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने गोविंदा को लेकर कई बातें बताई हैं। साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। साथ भी गोविंदा इंडस्ट्री से क्यों बाहर हुए इस पर भी बात की है।