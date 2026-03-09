बादशाह होगा अपने घर का... हरियाणा महिला आयोग ने रैपर को लगाई लताड़, उठाए कई सवाल

बता दें, पहले भी कमीशन ने बादशाह को समन भेजा था, लेकिन वे जांच के लिए पेश नहीं हुए। अब खबरें ऐसी मिली है कि फिर से नया समन जारी करते हुए उन्हें 13 मार्च को पानीपत के डीसी ऑफिस में हाजिर होने को कहा गया है और यहां हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस मामले की सुनवाई करने वाली हैं। दरअसल, इस विवाद की शुरुआत गाने के ऑनलाइन रिलीज होते ही शुरू हो गई थी। साथ ही, कई सामाजिक समूहों और महिला संगठन जैसे नारी तू नारायणी उत्थान समिति और शिव आरती इंडिया फाउंडेशन ने गाने के बोल और वीडियो में महिलाओं का अपमान होने और स्कूल जा रही लड़कियों को गलत तरीके से दिखाए जाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सिंगर और गाने के निर्माता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायतें दर्ज कराईं है।