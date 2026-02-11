अमिताभ बच्चन भी हुए राजपाल यादव के मुरीद, एक्टर की गिरफ्तारी के बीच पुराना वीडियो हुआ वायरल

Amitabh Bachchan Once Praised Rajpal Yadav: बॉलीवुड के कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इन दिनों कानूनी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अभिनेता की मदद के लिए अब तक कई स्टार्स सामने आए हैं। बॉलीवुड में अक्सर सितारों की चमक के पीछे छिपे संघर्ष की कहानियां देर से सामने आती हैं। भले ही राजपाल यादव बड़ी मुश्किल से इन दिनों घिरे हों लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुले मंच से उनके संघर्ष और समर्पण की तारीफ की थी।