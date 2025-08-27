‘मेरे हाथों में लाशें थीं…’ बिग बॉस फेम तान्या मित्तल ने शेयर किया महाकुंभ का भयानक किस्सा

तान्या ने वीडियो में रोते हुए बताया कि घटना वाले दिन वो उसी इलाके में मौजूद थीं। उन्होंने लोगों और बच्चों की चीख-पुकार सुनी और उन्हें लगा कि वो जिस आश्रम में हैं, वहां वो लोगों को बचा लेंगी। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि वो आश्रम उनका नहीं था और उस दिन सभी बाबाओं ने मदद के लिए आश्रम के दरवाजे बंद कर दिए थे। उस मुश्किल समय में तान्या ने अपनी टीम के साथ भीड़ में जाने का फैसला किया। तान्या ने आगे बताया कि "मेरे हाथों में लाशें थीं। लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं लोगों की जान बचाने में लगी थी, लेकिन फिर भी न जाने कितने लोगों ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया"।