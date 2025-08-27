Patrika LogoSwitch to English

‘मेरे हाथों में लाशें थीं…’ बिग बॉस फेम तान्या मित्तल ने शेयर किया महाकुंभ का भयानक किस्सा

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' फेम तान्या मित्तल ने हाल ही में महाकुंभ में हुए दर्दनाक हादसे को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखा और उनके हाथों में लाशें थीं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 27, 2025

'मेरे हाथों में लाशें थीं...' बिग बॉस फेम तान्या मित्तल ने शेयर किया महाकुंभ का किस्सा
तान्या मित्तल ( फोटो सोर्स: X)

Tanya Mittal Big Boss 19: 'बिग बॉस 19' में एंट्री करने वाली तान्या मित्तल आज एक जाना-माना नाम हैं, लेकिन उन्हें एक खास पहचान प्रयागराज महाकुंभ से मिली थी, जब उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में लोगों की जान बचाई थी। उन्होंने वहां फंसे लोगों की खूब मदद की थी, जिसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी थी।

हाल ही में तान्या ने महाकुंभ की भगदड़ के दौरान के दर्दनाक मंजर को बयां किया, जिससे एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गईं हैं। बिग बॉस में जाने के बाद एक बार फिर उनका महाकुंभ वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी आपबीती बता रही हैं।

बिग बॉस फेम तान्या मित्तल ने शेयर किया महाकुंभ का किस्सा

तान्या ने वीडियो में रोते हुए बताया कि घटना वाले दिन वो उसी इलाके में मौजूद थीं। उन्होंने लोगों और बच्चों की चीख-पुकार सुनी और उन्हें लगा कि वो जिस आश्रम में हैं, वहां वो लोगों को बचा लेंगी। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि वो आश्रम उनका नहीं था और उस दिन सभी बाबाओं ने मदद के लिए आश्रम के दरवाजे बंद कर दिए थे। उस मुश्किल समय में तान्या ने अपनी टीम के साथ भीड़ में जाने का फैसला किया। तान्या ने आगे बताया कि "मेरे हाथों में लाशें थीं। लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं लोगों की जान बचाने में लगी थी, लेकिन फिर भी न जाने कितने लोगों ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया"।

भारतीय होने का मतलब

तान्या ने आगे कहा कि एक भारतीय होने का मतलब ही एक-दूसरे की मदद करना है और वो लोगों को मरने नहीं दे सकती थीं। मेरे से जितना हो सका मैंने किया। बता दें कि तान्या मित्तल ने कहा कि हादसे के बाद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उनके सामने महिलाओं की जानें गई और वो उन लाशों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थीं ताकि उनके परिवारवाले कम-से-कम उनकी शक्ल पहचान पाएं।

27 Aug 2025 11:23 am

