ऋतिक रोशन को लगी चोट, गंभीर हालत में दिखे एक्टर, डरे फैंस

ऋतिक रोशन को देर रात मुंबई में स्पॉट किया गया। आमतौर पर पैपराजी को देखकर मुस्कुराने वाले ऋतिक रोशन, कभी-कभी रुककर पोज देते हैं, लेकिन इस बार इसके उलट हुआ। ऋतिक इस बार काफी अलग मूड में दिखे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक्टर दर्द में हैं और छड़ी की मदद से धीरे-धीरे अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न तो कैमरों की तरफ देखा और न ही किसी से कोई बात की। उनके चेहरे पर छाई गंभीरता और चलने में हो रही तकलीफ को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।