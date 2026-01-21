52 की उम्र में ऋतिक रोशन ने ढाया कहर, शर्टलेस फोटोज ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Hrithik Roshan Latest Post: 52 की उम्र में भी ऋतिक रोशन का जादू कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में शेयर की गई उनकी शर्टलेस तस्वीरों ने इंटरनेट का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। टोन्ड बॉडी, परफेक्ट 6-पैक एब्स और उनकी फिटनेस एक्टर का लुक फैंस को हैरान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, ऋतिक ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें ‘बॉलीवुड बाइसेप्स’ का खास जुनून है, यही जुनून उन्हें आज भी इंडस्ट्री के सबसे फिट स्टार्स में शुमार करता है।