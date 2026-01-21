52 की उम्र में ऋतिक रोशन ने ढाया कहर, शर्टलेस फोटोज ने इंटरनेट का पारा किया हाई

ऋतिक रोशन (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Hrithik Roshan Latest Post: 52 की उम्र में भी ऋतिक रोशन का जादू कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में शेयर की गई उनकी शर्टलेस तस्वीरों ने इंटरनेट का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। टोन्ड बॉडी, परफेक्ट 6-पैक एब्स और उनकी फिटनेस एक्टर का लुक फैंस को हैरान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, ऋतिक ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें ‘बॉलीवुड बाइसेप्स’ का खास जुनून है, यही जुनून उन्हें आज भी इंडस्ट्री के सबसे फिट स्टार्स में शुमार करता है।
अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट में ऋतिक रोशन ने 1984 से लेकर 2022 तक की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह अलग-अलग उम्र में अपने बाइसेप्स फ्लेक्स करते दिख रहे हैं। इन सभी फोटो में एक चीज साफ दिखाई देती है, ऋतिक का फिटनेस और पोज देने का पुराना प्यार।
पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “2016, 1984, 2019, 2022 और कल… चाहे मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूं या जिंदगी को कितना भी समझ लूं, मेरा ‘बॉलीवुड बाइसेप्स’ वाला जुनून खत्म ही नहीं होता। उम्मीद है एक दिन इससे बाहर आ जाऊंगा। मेरे लिए दुआ करना।”
पोस्ट पर फैंस के मजेदार और प्यार भरे कमेंट्स भी आए। एक यूजर ने लिखा, “क्या आप कह रहे हैं कि एक फोटो कल की है? सच में, आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपकी उम्र बढ़ रही है।”
एक और फैन ने कहा, “यह जुनून नहीं, इंस्पिरेशन है। आपके पास सिर्फ ‘बॉलीवुड बाइसेप्स’ नहीं, एक विरासत है। किताबें दिमाग बदलती हैं, लेकिन ऐसे बाइसेप्स पीढ़ियों को बदल देते हैं।”, तीसरे कमेंट में लिखा था, “आपके बाइसेप्स तो ‘कहो ना प्यार है’ के टाइम से ही ऐसे हैं। आप कमाल हो।”
राकेश रोशन एक बार फिर सुपरहीरो की दुनिया तैयार कर रहे हैं, ‘कृष 4’ में दर्शकों को ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की जबरदस्त जोड़ी देखने को मिलेगी। इस बार खास बात यह है कि फिल्म को खुद ऋतिक ही प्रोड्यूस करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो ये मेगा-प्रोजेक्ट साल 2027 में बड़े पर्दे पर धमाका मचाएगा।
इसके साथ ही एक और दिलचस्प खबर सामने आई है, फिल्म ‘अल्फा’ में आलिया भट्ट और बॉबी देओल के साथ ऋतिक रोशन भी नजर आएंगे। भले ही उनका रोल छोटा होगा, लेकिन उनका कैमियो स्क्रीन पर एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है।
