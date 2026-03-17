इतना नीचे गिर गए…नोरा फतेही के अश्वलील गाने पर भड़के सिंगर अरमान मलिक, यूट्यूब से हटा विवादित गाना

Armaan Malik On Nora Fatehi Song Controversy: बॉलीवुड में इन दिनों गानों के कंटेंट को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। फिल्म ‘केडी’ के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इस गाने में नजर आ रहीं नोरा फतेही और संजय दत्त की मौजूदगी के बावजूद चर्चा का केंद्र इसके बोल और प्रस्तुति बन गए हैं। अब इस विवाद में मशहूर सिंगर अरमान मलिक की एंट्री ने इसे और तूल दे दिया है।