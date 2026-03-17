इतना नीचे गिर गए…नोरा फतेही के अश्वलील गाने पर भड़के सिंगर अरमान मलिक, यूट्यूब से हटा विवादित गाना

Armaan Malik On Nora Fatehi Song Controversy (सोर्स- एक्स)
Armaan Malik On Nora Fatehi Song Controversy: बॉलीवुड में इन दिनों गानों के कंटेंट को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। फिल्म ‘केडी’ के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इस गाने में नजर आ रहीं नोरा फतेही और संजय दत्त की मौजूदगी के बावजूद चर्चा का केंद्र इसके बोल और प्रस्तुति बन गए हैं। अब इस विवाद में मशहूर सिंगर अरमान मलिक की एंट्री ने इसे और तूल दे दिया है।
‘सरके चुनर तेरी सरके’ गाने के रिलीज के बाद से ही इसके लिरिक्स को लेकर आलोचना शुरू हो गई थी। कई लोगों का मानना है कि इसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों में दोहरे अर्थ छिपे हैं, जो पारिवारिक दर्शकों के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं। गाने की कोरियोग्राफी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बोल्ड प्रस्तुति दिखाई गई है।
इसी बीच अरमान मलिक ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री की गिरती गुणवत्ता पर चिंता जताई। उन्होंने संकेतों में कहा कि आजकल गानों को लोकप्रिय बनाने के लिए कंटेंट के स्तर से समझौता किया जा रहा है। उनका कहना था कि जब उन्होंने यह गाना सुना तो उन्हें दोबारा सुनकर यकीन करना पड़ा कि वो सही सुन रहे हैं।
अरमान मलिक की टिप्पणी के बाद फैंस ने भी खुलकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे गानों को पास कैसे किया जा रहा है। कुछ लोगों ने सेंसर प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस तरह के गानों में इस्तेमाल की गई भाषा और इशारे समाज पर गलत असर डाल सकते हैं।
यह विवाद केवल कलाकारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम दर्शकों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ यूजर्स ने गाने को महिलाओं के प्रति असम्मानजनक बताया, जबकि अन्य ने इसे मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। इस बहस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोकप्रियता के लिए किसी भी तरह का कंटेंट स्वीकार्य होना चाहिए?
फिल्म ‘केडी’ का यह गाना एक खास सेटअप पर फिल्माया गया है, जिसमें डांस और विजुअल्स को आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि, इसी प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गाने में नोरा फतेही की डांस परफॉर्मेंस हमेशा की तरह चर्चा में है, लेकिन इस बार इसकी आलोचना ज्यादा हो रही है।
अरमान मलिक की प्रतिक्रिया ने म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रही उस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता बनाम व्यूज और वायरलिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में तेजी से लोकप्रियता पाने की होड़ में कंटेंट का स्तर प्रभावित हो रहा है।
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