‘हम बाइसेक्शुअल हैं…’  स्वरा भास्कर ने डिंपल यादव वाले बयान के बाद खुद को दिया नया टैग, पोस्ट में लिखा सब

Swara Bhaskar Tweet: अक्सर विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में बयान दिया था कि 'हर कोई बाइसेक्शुअल है' और साथ ही उन्होंने डिंपल यादव पर अपना क्रश भी जाहिर किया था। इस बयान के बाद से स्वरा को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्वरा ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया है। उन्होंने खुद को ट्विटर के बायो में एक नया टैग दिया है।
स्वरा भास्कर ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट किया। एक्ट्रेस ने अपना बायो चेंज कर लिया है और उसका स्क्रीनशॉट भी फैंस के साथ शेयर किया और लिखा, “सोचा अब बायो चेंज करने का समय है।” स्वरा ने बायो में गर्ल क्रश एडवोकेट ऐड किया है। उन्होंने नई बायो में लिखा, "गर्ल क्रश एडवोकेट। पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम ट्विटर पर्सपेक्टिव।”
बता दें, स्वरा भास्कर ने इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें स्वरा ने सेक्शूऐलिटी पर अपने विचार रखे थे। स्वरा ने कहा था, “हम सभी बाइसेक्शुअल हैं। अगर आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, तो हम असल में बाइसेक्शुअल हैं, लेकिन हेट्रोसेक्शुआलिटी एक विचारधारा है जो हजारों सालों से हमारे अंदर डाली गई है।" इस कमेंट के बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था और इसके कुछ समय बाद ही स्वरा ने अपने बायो में बदलाव किया है।
बता दें, स्वरा भास्कर इन दिनों अपने पति फहाद अहमद के साथ रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा-जोड़ियों का रियलिटी चेक' में नजर आ रही हैं, जिसे मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे होस्ट कर रहे हैं। इस शो में वह अपनी शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई और चुनौतियों को शेयर कर रही हैं। अपनी बेबाकी के साथ ही स्वरा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आलोचनाओं से डरने वाली नहीं हैं, बल्कि उनका सामना अपने ही अंदाज में करती हैं।