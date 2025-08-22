Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘हम बाइसेक्शुअल हैं…’  स्वरा भास्कर ने डिंपल यादव वाले बयान के बाद खुद को दिया नया टैग, पोस्ट में लिखा सब

Swara Bhaskar Tweet: स्वरा भास्कर एक बार फिर चर्चा में हैं उन्होंने अपना बायो चेंज कर लिया है और खुद को नया टैग दिया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 22, 2025

Swara bhaskar changed her twitter bio
स्वरा भास्कर की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Swara Bhaskar Tweet: अक्सर विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में बयान दिया था कि 'हर कोई बाइसेक्शुअल है' और साथ ही उन्होंने डिंपल यादव पर अपना क्रश भी जाहिर किया था। इस बयान के बाद से स्वरा को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्वरा ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया है। उन्होंने खुद को ट्विटर के बायो में एक नया टैग दिया है।

स्वरा भास्कर ने खुद को दिया नया टैग (Swara Bhaskar Tweet)

स्वरा भास्कर ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट किया। एक्ट्रेस ने अपना बायो चेंज कर लिया है और उसका स्क्रीनशॉट भी फैंस के साथ शेयर किया और लिखा, “सोचा अब बायो चेंज करने का समय है।” स्वरा ने बायो में गर्ल क्रश एडवोकेट ऐड किया है। उन्होंने नई बायो में लिखा, "गर्ल क्रश एडवोकेट। पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम ट्विटर पर्सपेक्टिव।”

ये भी पढ़ें

Jaswinder Bhalla Dies: जसविंदर भल्ला की कैसे हुई मौत? आनन-फानन में लेकर गए थे हॉस्पिटल, वजह आई सामने
बॉलीवुड
Jaswinder Bhalla Death reason

स्वरा भास्कर ने दिया था इंटरव्यू

बता दें, स्वरा भास्कर ने इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें स्वरा ने सेक्शूऐलिटी पर अपने विचार रखे थे। स्वरा ने कहा था, “हम सभी बाइसेक्शुअल हैं। अगर आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, तो हम असल में बाइसेक्शुअल हैं, लेकिन हेट्रोसेक्शुआलिटी एक विचारधारा है जो हजारों सालों से हमारे अंदर डाली गई है।" इस कमेंट के बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था और इसके कुछ समय बाद ही स्वरा ने अपने बायो में बदलाव किया है।

स्वरा भास्कर आ रही हैं इस रिएलिटी शो में नजर

बता दें, स्वरा भास्कर इन दिनों अपने पति फहाद अहमद के साथ रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा-जोड़ियों का रियलिटी चेक' में नजर आ रही हैं, जिसे मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे होस्ट कर रहे हैं। इस शो में वह अपनी शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई और चुनौतियों को शेयर कर रही हैं। अपनी बेबाकी के साथ ही स्वरा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आलोचनाओं से डरने वाली नहीं हैं, बल्कि उनका सामना अपने ही अंदाज में करती हैं।

ये भी पढ़ें

स्वरा भास्कर के दिल में हैं Dimple Yadav के लिए फीलिंग्स, पति फहाद के सामने बोलीं- ‘हम सब Bisexual हैं…
बॉलीवुड
Swara Bhasker Crush On akhilesh yadav wife MP Dimple Yadav

Published on:

22 Aug 2025 03:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हम बाइसेक्शुअल हैं…’  स्वरा भास्कर ने डिंपल यादव वाले बयान के बाद खुद को दिया नया टैग, पोस्ट में लिखा सब

