‘हम बाइसेक्शुअल हैं…’  स्वरा भास्कर ने डिंपल यादव वाले बयान के बाद खुद को दिया नया टैग, पोस्ट में लिखा सब

बता दें, स्वरा भास्कर ने इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें स्वरा ने सेक्शूऐलिटी पर अपने विचार रखे थे। स्वरा ने कहा था, “हम सभी बाइसेक्शुअल हैं। अगर आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, तो हम असल में बाइसेक्शुअल हैं, लेकिन हेट्रोसेक्शुआलिटी एक विचारधारा है जो हजारों सालों से हमारे अंदर डाली गई है।" इस कमेंट के बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था और इसके कुछ समय बाद ही स्वरा ने अपने बायो में बदलाव किया है।