स्वरा भास्कर के दिल में हैं Dimple Yadav के लिए फीलिंग्स, पति फहाद के सामने बोलीं- ‘हम सब Bisexual हैं…

Swara Bhasker Reveals She Has A Crush On MP Dimple Yadav: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक्टेस स्वरा अपनी हर बात को बेहद बेबाकी से जनता के सामने रखती हैं, कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। स्वरा भास्कर ने हाल ही में अपने पति फहाद अहमद के सामने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया है। स्वरा ने सेक्शुआलिटी और अपनी पसंद को लेकर जो बयान दिया है, वह वायरल हो गया है।