‘इससे अच्छा तो मेरा कुत्ता आ जाता’, आकांक्षा चमोला के गौरव खन्ना को लेकर दिए बयान पर दोस्त पामेला सेरेना ने दी सफाई

Akanksha Chamola Dog Remark On Gaurav Khanna: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप सीजन 2' में कुछ दिनों पहले आकांक्षा चमोला के एक बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। उन्होंने कहा था कि उनसे मिलने के लिए उनके पति गौरव खन्ना आए थे लेकिन वो चाहती थीं कि उनके परिवार में से कोई आता। उनके माता-पिता में से कोई आ जाता या फिर उनका कुत्ता ही आ जाता। आकांक्षा के इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। अब उनके इसी बयान को लेकर उनकी दोस्त और लॉकअप से बाहर आ चुकीं कंटेस्टेंट पामेला सेरेना ने अपना रिएक्शन दिया है।

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