‘उम्र नहीं, टैलेंट बोलता है!’ ‘Alpha’ की ट्रेनिंग के बीच आलिया भट्ट का बयान बना चर्चा का विषय

इस वर्कआउट सेशन की शुरुआत स्टेप-अप एक्सरसाइज से होती है। ये एक्सरसाइज पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ बैलेंस और स्टेबिलिटी को बेहतर करती है। बता दें, इसके बाद दोनों एक्ट्रेसेस बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती दिखाई देती हैं। तेज पंच, फुर्ती और बेहतरीन फुटवर्क के जरिए उन्होंने साबित किया कि फिल्म में दमदार एक्शन सीक्वेंस के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बॉक्सिंग न सिर्फ ताकत बढ़ाती है बल्कि स्टैमिना और रिफ्लेक्स भी बेहतर करती है।